السعودية تبني 500 منزل لمسلمي الروهينجا

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ويأتي المشروع انطلاقا من حرص المملكة ممثلة بالمركز بأوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارا بواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، حيث يعد امتدادا للمشاريع المقدمة لهم في مختلف القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية.
على صعيد متصل، وزع المركز أمس بمحافظة سمنجان الأفغانية 137طنا و600 كجم من المساعدات شملت 2400 سلة غذائية، و4000 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية، استفاد منها 800 أسرة.
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