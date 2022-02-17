شكرا لقرائتكم خبر السعودية تبني 500 منزل لمسلمي الروهينجا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع الإيواء للاجئين الروهينجا في بنجلاديش للعام الجاري، حيث يستهدف بناء 500 منزل إيوائي في مقاطعة كوكس بازار، يستفيد منها 500 أسرة بواقع 3000 فرد.

ويأتي المشروع انطلاقا من حرص المملكة ممثلة بالمركز بأوضاع اللاجئين الروهينجا والمجتمعات المضيفة لهم، واستشعارا بواجبها الإنساني تجاههم في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يمرون بها، حيث يعد امتدادا للمشاريع المقدمة لهم في مختلف القطاعات الصحية والغذائية والإيوائية.

على صعيد متصل، وزع المركز أمس بمحافظة سمنجان الأفغانية 137طنا و600 كجم من المساعدات شملت 2400 سلة غذائية، و4000 كيس دقيق، و800 حقيبة شتوية، و1.600 بطانية، استفاد منها 800 أسرة.