صالح يدعو إلى إنهاء أزمة الطاقة في كردستان

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دعا الرئيس العراقي برهم صالح أمس إلى إطلاق حوار جاد وعاجل لإيجاد آليات عمل تضمن ما قررته المحكمة الاتحادية العليا بشأن عدم دستورية قانون النفط والغاز في إقليم كردستان، والأخذ به وفق الحقوق الدستورية وتطلعات المواطنين في الإقليم وسائر العراقيين. وطالب البرلمان العراقي بالعمل الفوري لمناقشة مشروع قانون النفط والغاز وإقراره دون تهاون لإنهاء أزمة الطاقة، مشددا على « ضرورة احترام القرارات القضائية. وقال «على الفرقاء التحلي بالمسؤولية لتجاوز الأزمة والحيلولة دون تدورها وضرورة تشريع قانون النفط والغاز؛ لأن تردد القوى السياسية أسهم في خلق الأزمات».

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