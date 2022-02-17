مصر تندد بطرد الفلسطينيين من منازلهم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أدانت مصر كافة المحاولات الرامية لتهجير السكان الفلسطينيين وطردهم من منازلهم في حي «الشيخ جراح»، وكذلك تغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية. وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ في بيان «تتابع مصر ببالغ القلق أحداث العنف التي يشهدها حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية والتي يتعرض خلالها المواطنون الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في مدينة القدس». وأكد المتحدث «على ما تمثله تلك الممارسات من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستمرار لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين».

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