الكويت تقبل استقالة وزيري الدفاع والداخلية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلن رئيس مركز التواصل الحكومي الناطق الرسمي باسم الحكومة الكويتية طارق المزرم صدور مرسوم أميري بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع حمد الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية أحمد الصباح. ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن المركز أنه صدر أيضا مرسوم أميري بتكليف وزير الخارجية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أحمد ناصر المحمد الصباح بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، كما تم تكليف نائب رئيس مجلس الوزراء وزير النفط وزير الكهرباء والماء والطاقة المتجددة محمد الفارس بحقيبة وزارة الداخلية بالوكالة. وكان الوزيران قدما استقالتيهما أمس احتجاجا على ما وصفاه بـ»التعسف في استخدام الاستجوابات البرلمانية»، وخضع الوزيران خلال الأسابيع الماضية إلى استجواب أعقبه طرح الثقة في البرلمان.

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