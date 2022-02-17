شكرا لقرائتكم خبر عن عضو "زراعة النواب": يوجد إرادة حقيقة للنهوض بقطاع الزراعة ونمتلك مقومات النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب مجدى ملك، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن القطاع الزراعى يتمتع بمقومات النجاح، متابعا: "ننتج نحو 50% من احتياجاتنا ونستورد الـ50% الأخرى".

وأكد عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن القطاع يشهد اهتماما كبيرا من قبل القيادة السياسية ومن ثم هذا يعنى أن هناك إرادة للإصلاح والتغيير، قائلا:" كلنا شهود على ما يقوم به الرئيس السيسي من جهود كبيرة، حيث يعمل على اتجاهين وهما التوسع الأفقى من خلال مشروعات الاستصلاح الزراعى الجديدة، بملايين الأفدنة، وكذلك التوسع الرأسى من خلال البحوث الزراعية وإنتاج التقاوى الجديدة وبعض الزراعات الخاصة بالصوب الزراعية".

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس، أثناء الجولة التفقدية بمصنع السكر بكوم أمبو والتى يقوم بها وفد أعضاء لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة أسوان، وبحضور المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى.

وأشار ملك إلى أن الإرشاد الزراعى يعانى من بعض المشاكل، وكان هناك خلل في إدارة المنظومة، ولكن الدولة تسير على الطريق الصحيح للنجاح، وأن محافظة أسوان، تمثل ثروة صناعية وتعدينية وزراعية، وتحتاج إلى إعادة اكتشاف من جديد حتى يرى المواطن الخير فيهامن جديد، مطالبا إعادة هيكلة بعض الشركات في قطاع الزراعة.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.