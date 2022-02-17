شكرا لقرائتكم خبر عن وزير شئون المجالس النيابية يباشر عمله من مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توجه اليوم، المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، وبصحبته قيادات الوزارة إلى مقر الوزارة الجديد بالعاصمة الإدارية، حيث تفقد مبنى الوزارة بعد الانتهاء من كافة الأعمال الانشائية، واستلام المسئولين بالوزارة للمبنى والأثاث وكافة التجهيزات التى شارفت على الانتهاء.

وعقب تفقده والقيادات المرافقة للمبنى بالكامل، اجتمع الوزير بقيادات الوزارة بقاعة الاجتماعات الكبرى بالمقر، واستهل كلمته بتهنئة العاملين بالوزارة على تسلم المبنى الجديد، مقررًا أن الحلم بات حقيقة وواقع ملموس، و"أن العاصمة الإدارية الجديدة لمصر شارفت على الانتهاء، بعد أن كانت حلم بعيد المنال، لكن الحلم قد تحقق، تحقق بحكمة ووعى القيادة السياسية المصرية، وبعرق سواعد رجال القوات المسلحة المصرية، وبتوجيهات رشيدة لرئاسة الوزراء، والتزام غير مسبوق لكافة الوزارات والجهات الحكومية المصرية".

وتابع الوزير: "رغم كل التحديات والصعوبات التى واجهت الدولة المصرية لتحقيق هذا الحلم، ورغم ظروف الجائحة التى اجتاحت العالم أجمع وأضرت باقتصاديات العديد من الدول، إلا أن مصر قد صمدت ونجحت فى تخطى كل الصعاب وتغلبت على كل التحديات وأثبتت للعالم أجمع أنها قادرة قيادة وشعباً وحكومة على أن تكون فى مصاف الدول الكبرى".

وأشار المستشار علاء الدين فؤاد، إلى أن الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة قد تم تجهيزه على أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، وفق أحدث نظم تكنولوجيا المعلومات، وأصبح مكاناً لائقا بمصر لإدارة شئون البلاد.

وعقب الاجتماع توجه الوزير لمباشرة مهام عمله من المقر الجديد، مؤكدا على ضرورة التواجد الأسبوعى بمقر الوزارة الجديد فى غير أيام انعقاد جلسات مجلسى النواب والشيوخ، إلى حين الانتقال الفعلى لجميع الوزارات.