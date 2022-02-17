شكرا لقرائتكم خبر عن اللجنة المشرفة على انتخابات حزب الوفد تعلن غلق باب الترشح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استمرت اللجنة اليوم الخميس، لليوم السادس علي التوالي، في تلقي طلبات الترشح لانتخابات رئاسة الوفد مارس 2022 من الساعة الحادية عشر صباحا وحتى الخامسة من مساء اليوم، وطبقا لشروط الترشح من حيث كون المرشح عضواً بالهيئة الوفدية، ومسدداً لاشتراك عام 2022 وتوريد مبلغ مائة ألف جنيه لخزينة الحزب كمساهمة في مصروفات العملية الانتخابية لا ترد بأي حال.

وتقدم للترشح اليوم الخميس المهندس ياسر قورة وبذلك يكون عدد المترشحين حتى اليوم الموافق 17 فبراير هو ثلاثة مرشحين.

وأغلقت اللجنة باب التقدم للترشح لرئاسة الحزب في تمام الساعة الخامسة مساء يوم الخميس الموافق 17 فبراير، طبقا لقرار التكليف الصادر للجنة وطبقا لمحضر اجتماع اللجنة يوم الجمعة الموافق 11 فبراير.

جاء ذلك بحضور المستشار عيد هيكل نائب رئيس الحزب، ورئيس اللجنة المشرفة بالإنابة، والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب والدكتور وجدي زين الدين، عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد وعباس حزين سكرتير عام مساعد الحزب وكاظم فاضل، سكرتير عام مساعد الحزب، وأيمن محمد سيد، المدير المالي للحزب.

واستقر عدد المتقدمين للترشح لانتخابات رئاسة الحزب علي عدد ثلاثة مرشحين من المرشحين وهم: المستشار بهاء الدين أبو شقة، والدكتور عبد السند يمامة، والمهندس ياسر قورة.

وتستمر اللجنة في الانعقاد يومي السبت والأحد القادمين الموافق 19 و20 فبراير لتلقي الطعون والتظلمات طبقا لجدول عمل اللجنة ويتم عقد مؤتمر صحفي يوم الثلاثاء الموافق 22 فبراير لإعلان القائمة النهائية للمرشحين لانتخابات رئاسة الوفد 2022 في تمام الساعة الخامسة مساء بمقر حزب الوفد بالدقي.

وتستمر اللجنة في ممارسة اختصاصاتها الأخرى الموضحة بقرار التكليف لتجهيز كافة تفاصيل العملية الانتخابية لكي تمر بيسر وشفافية وحتى الإعلان النهائي للفائز بمنصب رئيس الحزب

وكانت اللجنة المشرفة على انتخابات رئاسة حزب الوفد 2022، قد بدأت عملها اليوم السبت الماضي، في تمام الساعة الحادية عشر صباحاً في المقر الرئيسي بالدقي لتلقي طلبات المرشحين، على أن تستمر في استقبال الراغبين في الترشح حتى الخامسة مساء اليوم الخميس 17 فبراير.

وتضم اللجنة كلًا من: فؤاد بدراوي سكرتير عام الحزب مقرراً، وعيد هيكل نائب رئيس الحزب ونائباً لمقرر اللجنة والنائب محمد مدينة نائب رئيس الحزب عضواُ وعباس حزين سكرتير مساعد الحزب عضواُ وكاظم فاضل سكرتير مساعد الحزب عضواُ والدكتور وجدي زين الدين عضو الهيئة العليا ورئيس تحرير جريدة الوفد عضواُ وأيمن محمد سيد المدير المالي للحزب عضواً