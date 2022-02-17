روسيا تنشر ردها على الولايات المتحدة بشأن الضمانات الأمنية

محمد اسماعيل - القاهرة - موسكو - (أ ش أ):

نشرت وزارة الخارجية الروسية، اليوم الخميس، ردها على رسالة الولايات المتحدة بشأن ملف الضمانات الأمنية، حيث أكدت على ضرورة سحب القوات الأمريكية وقوات "الناتو" من شرق ووسط أوروبا.

وقالت الخارجية الروسية: "ننتظر من (الناتو) مقترحات ملموسة حول التثبيت القانوني لتخلي الحلف عن مواصلة التوسع شرقا، ويجب إجبار أوكرانيا على تنفيذ اتفاقات مينسك ووقف توريد الأسلحة لقواتها والتدريبات معها".

وأضافت "مطالب الغرب بسحب قواتنا من مناطق معينة داخل أراضينا غير مقبولة وتقوض آفاق التوصل إلى اتفاقات، لا يجري أي غزو لأوكرانيا ولا خطط لشنه على الإطلاق".

وأكدت الخارجية الروسية "ضرورة تخلي (الناتو) عن أي إجراءات تضر أمننا ضرورة مطلقة بالنسبة إلينا، مقترحاتنا حول الضمانات الأمنية تأتي في حزمة واحدة ويجب النظر فيها دون الفصل بين مكوناتها".

وشددت في ردها قائلة "سنكون مضطرين للرد في حال عدم استعداد الولايات المتحدة للتفاوض حول الضمانات الأمنية القانونية، ردنا سيشمل تنفيذ إجراءات ذات طابع عسكري تقني"، مشيرة إلى أن "الولايات المتحدة لم تقدم ردا بناء على المكونات الأساسية لمشروع الاتفاق حول الضمانات الأمنية".