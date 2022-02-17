بولندا: ارتفاع حصيلة ضحايا الرياح الشديدة إلى 6 قتلى ومصابين

محمد اسماعيل - القاهرة - وارسو - (أ ش أ):

أعلنت السلطات البولندية، مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة ثلاثة آخرين؛ بسبب حوادث ناجمة عن الرياح العاتية التي تضرب أجزاءً واسعة من البلاد.

وذكر (راديو بولندا) في نشرته الإنجليزية، اليوم الخميس، أن الرياح دمرت أسقف أكثر من 500 منزل بأنحاء البلاد، مضيفًا أن قوات الإطفاء تلقت أكثر من 6 آلاف اتصال هاتفي لطلب النجدة والتعامل مع الآثار المدمرة للرياح.

وكانت الرياح الشديدة التي تضرب الأنحاء الغربية للبلاد بشكل أساسي قد تسببت في وقت سابق اليوم في انقطاع التيار الكهربي عن أكثر من 324 ألف مستهلك في البلاد.