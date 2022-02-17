رسميا.. المدارس المصرية تُدخل اللغة الروسية الى مناهجها

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 6:08 مساءً

كشف المعيد بكلية الألسن في جامعة عين شمس في مصر محمد إسماعيل، اعتماد خطة منهج تدريس اللغة الروسية في المدرسة المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في مصر.

وقال إسماعيل في تصريحات لـRT، إنه تم اعتماد خطة منهج اللغة الروسية التي قام بوضعها من وزير التربية والتعليم المصري طارق شوقي لتدريس اللغة الروسية في المدرسة المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية في الضبعة بجمهورية مصر العربية.

وتابع: “أتمنى أن تعمم التجربة وتدرج اللغة الروسية ضمن اللغات الأجنبية إلى جانب الألمانية والفرنسية والإيطالية في جميع المراحل التعليمية والثانوية العامة”.

ووفقا لما نشره فقد تم وضع الخطة لتدريس اللغة الروسية من الصف الأول حتى الخامس، حيث تبدأ الخطة بتدريس الحروف الروسية ثم معرفة الحروف الساكنة والمتحركة، وحرفي التفخيم والترقيق، بالإضافة إلى تعليم الحالات الإعرابية في اللغة الروسية.

وستتضمن الخطة تعليم الصوتيات في اللغة الروسية التي تعد من الأساسيات في تعلم اللغة، بالإضافة إلى معرفة أفعال الحركة، بالإضافة إلى بعض الحالات الأخرى مثل اسم الفاعل والمفعول واسم الحال وغيرها من الأفعال والحالات التي تتميز بها اللغة الروسية،

بالإضافة إلى وجود مجموعة من القصص والنصوص التي يتم تدريسها مع المنهج للتدريب.

وأوضح إسماعيل أن المدرسة تم افتتاحها عام 2017 بقرار من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لتدعيم مشروع الضبعة النووي، حيث سيتم تخريج أول دفعة من المدرسة هذا العام للعمل في المشروع.