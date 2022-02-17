إسرائيل تمارس التطهير العرقي ضد الفلسطينيين بحي الشيخ جراح

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

قال مجلس الإفتاء الأعلى، اليوم الخميس “إن ما يجري في حي الشيخ جراح، شرق مدينة القدس المحتلة تطهير عرقي بقوة السلاح، بهدف تهويد المدينة وطرد سكانها”، محذراً من استمرار الاعتداءات الإسرائيلية التي تؤجج الصراع في المنطقة برمتها.

وأضاف أن هذا العدوان هو عملية تطهير عرقي بحق السكان الأصليين لإحلال المستوطنين مكانهم بقوة السلاح، وإخلاء أهله منه استكمال لتهويد مدينة القدس المحتلة، من خلال مخططات السيطرة الكاملة على العقارات وآلاف الدونمات وتهجير آلاف الفلسطينيين.

وندد مجلس الإفتاء، بتصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين في حي الشيخ جراح بمدينة القدس المحتلة، ومن ضمنها قيام المستوطنين المتطرفين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بإلقاء الحجارة تجاه منازل الأهالي، والشتم والاستفزاز، ورش غاز الفلفل، والتجول في شوارع الحي، رافعين الأعلام الإسرائيلية، والرقص بها في حلقات، وإغلاق شوارع الحي وأزقته، وتفريق المتواجدين فيه بالمياه وفرق الخيالة، والقنابل الصوتية، والأعيرة المطاطية، وطرد الصحفيين ومنعهم من الدخول لتغطية هذه الاعتداءات.

جاء ذلك خلال جلسة عقدها مجلس الإفتاء، اليوم الخميس، برئاسة المفتي العام للقدس والديار الفلسطينية، رئيس مجلس الإفتاء الأعلى محمد حسين.

واستنكر المجلس استمرار الانتهاكات الإسرائيلية بحق المقدسات الفلسطينية، حيث صادقت سلطات الاحتلال على تخصيص 35 مليون دولار لتهويد ساحة البراق، تحت مسمّى «التطوير»، في الوقت الذي شهدت فيه مصليات المسجد الأقصى المبارك تدفق مياه الأمطار بسبب منع الاحتلال أعمال التّرميم فيه، وقيام شرطته بالاعتداء على حراس المسجد، عبر الاعتقال والمنع من العمل والإبعاد، خاصة في ظل تصاعد اقتحامات المستوطنين شبه اليومية للمسجد، ومحاولتهم أداء طقوس وصلوات تلمودية، وكذلك اقتحام أعضاء في لجنة الخارجية والأمن البرلمانية، المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل وقيامهم بجولة في المسجد، وبناء مصعد لتسهيل عمليات اقتحامه من قبل عدد أكبر من المستوطنين.

وشدّد على أن المسجدين الأقصى والإبراهيمي هما للمسلمين وحدهم، ولا يحق لغيرهم التدخل في شؤونهما، داعياً الشعب الفلسطيني إلى حمايتهما بالاعتكاف والمرابطة فيهما، والنفير العام إليهما، وإعلان الرفض القاطع لاقتحامات المستوطنين التي تأتي في إطار الانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات والمعالم الأثرية والتاريخية الفلسطينية، وسياسة الاحتلال الهادفة إلى فرض أمر واقع على الأرض، في محاولة فاشلة ومرفوضة لاستباحة كامل الأرض الفلسطينية، في ظل الاحتلال.

وأوضح أن سلطات الاحتلال تتمادى في عدوانها ضد أبناء الشعب الفلسطيني ومقدساته وأرضه وعقاراته، قاصدةً تفريغ المدينة المقدسة من سكانها الأصليين، بإجراءات عدوانية عنصرية بغيضة، مؤكداً أن المقدسيين سيبقون في رباطهم في القدس وأكنافها، ولن يخرجوا من بيوتهم مهما أوغل الاحتلال في اعتداءاته.

وحمَّل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، وبخاصة الأسير المريض ناصر أبو حميد الذي يعاني من وضع صحي حرج، مبيناً أنهم يتعرضون لأبشع أنواع التنكيل والقمع والاعتداء على حريتهم.