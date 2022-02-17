تقديرات أمريكية.. روسيا تتجه لغزو وشيك لأوكرانيا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 07:16 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 17 - فبراير - 2022 5:04 مساءً

قالت سفيرة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة ليندا توامس-جرينفيلد، الخميس، أن “روسيا تتجه إلى غزو وشيك” لأوكرانيا رغم إعلانها عن انسحابات عسكرية.

وقالت الدبلوماسية إنها طلبت من وزير الخارجية أنتوني بلينكن المشاركة في اجتماع حول أوكرانيا يعقده مجلس الأمن الدولي ومقرر عقده منذ فترة، الخميس في نيويورك.

وسيرأس الاجتماع نائب وزير الخارجية الروسي سيرجي فيرشينين ويشارك فيه مساعد الوزير البريطاني المكلف شؤون أوروبا جيمس كليفرلي.

روسيا تحاول خلق ذرائع لتبرير الهجوم على أوكرانيا

قال وزير الدفاع الأمريكي، لويد أوستن، اليوم الخميس، إن روسيا تحاول خلق ذرائع لتبرير الهجوم على أوكرانيا.

وأضاف لويد، خلال مؤتمر صحفي، عقب اجتماع مع وزراء الدفاع في حلف شمال الأطلسي، أن روسيا تواصل حشد قواتها على الحدود مع أوكرانيا وتقترب من “عتبة حلف الناتو”.

وأوضح أن روسيا قد تتخذ القصف في منطقة دونباس ذريعة لغزو أوكرانيا.

وأشار وزير الدفاع الأمريكي إلى أن واشنطن وحلفائها ستتابع الذرائع المحتملة التي قد تستغلها روسيا لغزو أوكرانيا.

وحمل أوستن، المسؤولية للرئيس الروسي فلاديمير بوتين “حال اندلع نزاع بما قد يسببه ذلك من مآس”.

ومن جانبه، قال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج، اليوم الخميس، إن الحلف يشعر بالقلق من أن تحاول روسيا اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا، وذلك في معرض تعليقه على تقارير عن قصف عبر خط وقف إطلاق النار في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا.

وأكد أن الناتو يساعد أوكرانيا في الدفاع عن نفسها، وأن الحلف لن يقبل بالعودة إلى عصر هيمنة القوى الكبرى.