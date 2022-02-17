شكرا لقرائتكم خبر عن “رئيسكم المفضل”.. ترامب يطلق منصته الموازية لتويتر بتكلفة مليار دولار ويكتب أولى تغريداته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير : أطلق ‏الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، منصة جديدة للتواصل الاجتماعي، تشبه كثيرا موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، بتكلفة بلغت مليار دولار.

وكتب الناشر إياد الحمود، عبر حسابه على “تويتر” :”الرئيس الأمريكي السابق انتهي من إنشاء منصته الجديد للتواصل الاجتماعي “تروث” وهي نسخة طبق الأصل من تويتر”.

وأضاف أنه قام بنشر أول تغريدة له حيث كتب: استعدوا، رئيسكم المفضّل سيراكم قريباً.

وأوضح “الحمود” أن المنصة ستنطلق بشكل رسمي للجمهور يوم 21 فبراير (بعد 4 أيام) وقد كلفت مليار دولار.

كانت هذه تفاصيل خبر “رئيسكم المفضل”.. ترامب يطلق منصته الموازية لتويتر بتكلفة مليار دولار ويكتب أولى تغريداته لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.