شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن ترد على طرد روسيا نائب السفير الأمريكي: "لا مبرر له" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت نائبة السكرتير الصحفي للبيت الأبيض كارين جان بيير اليوم الخميس إن طرد موسكو لنائب السفير الأمريكي لدى روسيا "لا مبرر له"، وحذرت من تصاعد احتمال حدوث غزو روسي لأوكرانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الخميس تقارير لوكالة الإعلام الروسية تفيد بأن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي بارتل جورمان من البلاد.

وقالت جان بيير للصحفيين على متن طائرة الرئاسة في طريقها إلى ولاية أوهايو إن "تصرفات روسيا ضد نائب رئيس البعثة الدبلوماسية، والذي كان عضوا رئيسيا في فريق قيادة السفارة...ليس لها ما يبررها"

وأضافت "من المهم الآن وأكثر من أي وقت مضى أن يكون لبلدينا موظفون دبلوماسيون في موقع يمكنهم من تسهيل الاتصال بين الحكومتين".

وتابعت قائلة إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيشير في تصريحاته في الأمم المتحدة في وقت لاحق من اليوم الخميس إلى "التزام الولايات المتحدة القوي بمسار الدبلوماسية".