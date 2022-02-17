شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات.. اكتشاف أثري عمره أكثر من 8500 عام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • الاكتشاف يمثل دليلاً على أن نشأة المنطقة أقدم بنحو 500 عام عما كان يُعتقد في السابق

عثر خبراء الآثار بدائرة الثقافة والسياحة بالعاصمة الإماراتية أبوظبي على مبان أثرية غيرت المعتقدات بشأن "أقدم تاريخ معروف للإمارة ودولة الإمارات والمنطقة".

ويعود تاريخ هذه المكتشفات الجديدة إلى أكثر من 8500 عام ما "يشكل دليلاً على أن نشأة المنطقة أقدم بنحو 500 عام عما كان يُعتقد في السابق".

وعُثر على تلك الاكتشافات في جزيرة غاغا غرب مدينة أبوظبي، وخضعت لتحليلات علمية، حيث أجرى الخبراء تحليل الكربون 14 لشظايا الفحم أظهر أن عمر البناء لا يقل عن 8500 عام، متجاوزةً بذلك الرقم القياسي السابق لأقدم مبان معروفة تم اكتشافها في دولة الإمارات؛ في جزيرة مروح المجاورة على وجه التحديد.

وقالت الدائرة:" كان يُعتقد سابقاً أن طول طرق التجارة البحرية حفز الناس على الاستيطان في المنطقة والتي تطورت خلال العصر الحجري الحديث، لكن الاكتشافات الأخيرة تثبت أن مستوطنات العصر الحجري الحديث كانت موجودة قبل بدء الحركة التجارية، أي أن الظروف الاقتصادية والبيئية المحلية شجعت وجود أول مستوطنة بشرية في المنطقة فيما يُعرف اليوم بدولة الإمارات.