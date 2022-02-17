شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": ندعم خطوات الدولة فى مواجهة التعديات على الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تأييده للخطوات التى تتخذها الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات.
وقال الحصرى، إن الرقعة الزراعية شهدت اعتداء على مساحات كبيرة من الأرض، عقب أحداث ثورة 25 يناير، مشددا على أهمية توعية المواطن بخطورة تلك الظاهرة، وفى نفس الوقت على الحكومة زيادة مساحة الكردونات في الدلتا والمحافظات الزراعية التي ليس لها ظهير صحراوى، حتى يكون هناك توازن.
جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس، أثناء الجولة التفقدية بمصنع السكر بكوم أمبو، والتى يقوم بها وفد أعضاء لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة أسوان، وبحضور المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى.
وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الحفاظ على الأرض الزراعية يستهدف الحفاظ على الثروة الزراعية لمصر وتأمين أمنها الغذائي الذى يعد جزء من أمنها القومى.
ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.