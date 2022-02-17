شكرا لقرائتكم خبر عن "زراعة النواب": ندعم خطوات الدولة فى مواجهة التعديات على الرقعة الزراعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تأييده للخطوات التى تتخذها الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومواجهة التعديات.

وقال الحصرى، إن الرقعة الزراعية شهدت اعتداء على مساحات كبيرة من الأرض، عقب أحداث ثورة 25 يناير، مشددا على أهمية توعية المواطن بخطورة تلك الظاهرة، وفى نفس الوقت على الحكومة زيادة مساحة الكردونات في الدلتا والمحافظات الزراعية التي ليس لها ظهير صحراوى، حتى يكون هناك توازن.

جاء ذلك خلال كلمته اليوم الخميس، أثناء الجولة التفقدية بمصنع السكر بكوم أمبو، والتى يقوم بها وفد أعضاء لجنة الزراعة برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة، خلال زيارتهم الميدانية لمحافظة أسوان، وبحضور المهندس عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس البنك الزراعى.

وأكد رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الحفاظ على الأرض الزراعية يستهدف الحفاظ على الثروة الزراعية لمصر وتأمين أمنها الغذائي الذى يعد جزء من أمنها القومى.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.