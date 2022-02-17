شكرا لقرائتكم خبر عن بايدن : الغزو الروسي لأوكرانيا اقترب .. ولن أتصل بـ «بوتين» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه لا يخطط لإجراء محادثة هاتفية مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وحذر بايدن من غزو روسي وشيك لأوكرانيا، منوها أن خطر اجتياح روسيا لأوكرانيا مرتفع جدا.

يأتي هذا في ظل تطورات سريعة في الداخل الأوكراني، حيث شوهد تصاعد الدخان من مبنى سفارة روسيا في العاصمة الأوكرانية ” كييف”.

يأتي هذا بعد تصعيد صباحاً بقصف بالمدفعية شرق أوكرانيا وإصابة مدرسة روضة أطفال ووقوع جرحى واستمرار الحشود العسكرية الروسية على الحدود.

وكانت قوات مدعومة من روسيا، قامت أيضا باستهداف، روضة أطفال في منطقة لوهانسك على الحدود الروسية الأوكرانية.