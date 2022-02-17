شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. تعطل موقع وزارة الخارجية الروسية وجميع تطبيقاته والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أفادت وكالات أنباء في خبر عاجل، مساء اليوم الخميس، بتعطل موقع وزارة الخارجية الروسية وجميع تطبيقاته.

وفي وقت سابق، أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، أن الحكومة الروسية طردت نائب السفير الأمريكي لدى موسكو جيسون ريبهولتس، وذلك في ظل التوترات التي تشهدها العلاقات بين البلدين بسبب أوكرانيا.

وقالت “العربية”، في خبر عاجل لها، إن روسيا طردت نائب السفير الأمريكي في موسكو، مشيرة إلى أن واشنطن تلقت ردا من موسكو على مقترحاتها بشأن الأزمة مع أوكرانيا.

وعلقت السفارة الأمريكية على هذا الإجراء من الجانب الروسي بقوله “إن طرد نائب السفير خطوة تصعيدية وسيتم الرد عليها.

وكان رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، السيناتور بوب مينينديز، قد ألمح إلى إمكانية تمرير مشروع قانون لفرض عقوبات على روسيا، حتى لو لم يرسل الرئيس، فلاديمير بوتين، قوات إلى أوكرانيا.