شكرا لقرائتكم خبر عن موسكو تطرد نائب السفير الأمريكي.. وواشنطن تعلق: خطوة تصعيدية سيتم الرد عليها والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلنت الولايات المتحدة الأمريكية، مساء اليوم الخميس، أن الحكومة الروسية طردت نائب السفير الأمريكي لدى موسكو جيسون ريبهولتس.

ويأتي هذا الإجراء في ظل التوترات التي تشهدها العلاقات بين البلدين بسبب أوكرانيا وتحذيرات واشنطن من الغزو الروسي.

وتلقت واشنطن اليوم، ردا من موسكو على مقترحاتها بشأن الأزمة مع أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته “العربية”.

وردت السفارة الأمريكية على هذا الإجراء من الجانب الروسي بقولها “إن طرد نائب السفير خطوة تصعيدية وسيتم الرد عليها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد أوروبا حالة من الترقب والحذر بسبب الحشود الروسية على الحدود، فيما تنفي موسكو أي نية لها لغزو أوكرانيا.