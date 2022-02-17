شكرا لقرائتكم خبر عن ألسنة الدخان تتصاعد من سفارة روسيا .. ماذا يحدث في كييف؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

في تطورات سريعة ومقلقة، وثق مقطع فيديو تم تداوله على وسائل التواصل الاجتماعي، تصاعد الدخان من مبنى سفارة روسيا في العاصمة الأوكرانية ” كييف”.

يأتي هذا بعد تصعيد صباحاً بقصف بالمدفعية شرق أوكرانيا وإصابة مدرسة روضة أطفال ووقوع جرحى واستمرار الحشود العسكرية الروسية على الحدود.

وكانت قوات مدعومة من روسيا، قد قامت باستهداف، روضة أطفال في منطقة لوهانسك على الحدود الروسية الأوكرانية.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو، ظهرت فيه الروضة وقد تم تدميرها بسبب القصف، فيما أعلن الجيش عدم وقوع إصابات.