شكرا لقرائتكم خبر عن مقابل رشاوى من وافدين .. عقوبة موجعة لعصابة زورت تحاليل لأمراض مزمنة بدولة خليجية والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أسدلت محكمة الاستئناف بالكويت الستار، على قضية تزوير عينات دم في تحاليل أمراض مزمنة .

وقضت المحكمة، بحبس 8 متهمين لمدة 10 سنوات، بعد أن تلاعبوا وزورا عينات دم في تحاليل لأمراض مزمنة مقابل رشاوى من وافدين في معاملات الإقامة.

كما تم ضبط 3 متهمين وهروب وتواجد 5 خارج الكويت، حيث أيدت محكمة حبس 3 منهم حضورياً – المتهمين الرئيسيين الموظفين، لمدة 10 سنوات مع الشغل والنفاذ.

يذكر أن وزارتي الصحة والداخلية، اكتشفتا بداية الواقعة، بعد تلقي وزارة الصحة اتصالاً من الإدارة العامة لمتابعة الوافدين بوزارة الداخلية.

وبحسب ما نقلته القبس الكويتية فقد تمت إعادة الفحص بصفة الاستعجال لعدد 4 وافدين (فحصاً شاملاً) فحص دم للفيروسات الكبدية ب – ج وفيروس الإيدز) وأشعة الصدر لكشف الدرن بوحدة مكافحة الدرن.

وكشفت النتائج إيجابية الفحص بالنسبة للفيروسات الكبدية بمعدل (2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ب) و(2 إيجابي لفيروس التهاب الكبد الوبائي ج).

يأتي هذا في الوقت الذي كانت الفحوصات الصدرية للدرن سليمة بالنسبة لأربعة وافدين.

يكر أن العصابة تقوها امرأة، تقوم بتزوير الأختام الخاصة بنتائج الفحوصات، ووضع أختام النتائج السليمة على العينات الملوثة.