شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت : لا دخول للمقيمين للبلاد إلا بهذه الشروط والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نقلت صحف كويتية عن مصدر مسؤول في مطار الكويت الدولي أنه لا دخول للمقيمين إلى البلاد، إلا لمكتملي التحصين فقط.

وأفادت صحيفة القبس الكويتية أنه لن يسمح بدخول غير المحصنين وغير مكتملي التحصين.

وبحسب المصدر فإن المقيمين المحصنين يتطلب إجراؤهم فحص pcr قبل القبول على الرحلة بـ 72 ساعة يفيد بالخلو من الإصابة بفيروس كورونا.

كما سيتم الالتزام بالحجر المنزلي لمدة 7 أيام بعد الوصول مع إمكانية إنهاء الحجر قبل ذلك.

وأوضح المصدر أن قرارات مجلس الوزراء في اشتراطات السفر كانت تخص المواطنين فقط، أما المقيمون مكتملو التحصين فتطبق عليهم إجراءات السفر التي صدرت في وقت سابق.