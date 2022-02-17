شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب الخوف من الغزو الروسي.. شباب أوكرانيا يلجأون لحفر الخنادق والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

توصل شباب أوكرانيون لحل نوعي للسيطرة على الخوف والهلع بسبب الحديث الدائم عن الحرب والغزو الروسي المحتمل، فقاموا بحفر الخنادق على هضبة مطلة على بحر آزوف؛ وذلك لتكون ملاذا آمنا.

ويقول ميخائيلو (أحد هؤلاء الشباب)، منذ أن علمنا أن روسيا قد تجتاحنا بدأت أرى كوابيس، وأفكر في هذا الأمر حتى قبل النوم؛ مضيفا “في حال اجتاحت روسيا أوكرانيا، قد تبدأ ذلك من ماريوبول”.

وتقع مدينة ماريوبول التي يحفر فيها الشباب الخنادق قرب خط التماس الفاصل بين الأراضي الخاضعة لسيطرة الحكومة الأوكرانية وتلك التي يسيطر عليها الانفصاليون الموالون لروسيا المدعمون من موسكو، في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.

وبدأ الشباب في بناء تحصينات منذ عامين بعدما أطلق الجيش الروسي النار في نوفمبر 2018 على سفن أوكرانية كانت تحاول الوصول إلى ماريوبول عبر مضيق كيرتش بين البحر الأسود وبحر آزوف.