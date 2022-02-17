شكرا لقرائتكم خبر عن وزارة الدفاع الأمريكية توجه تحذيراً عاجلاً لروسيا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

حذر وزير الدفاع الأميركي روسيا من مغبة وكثرة استفزازتها، وذلك بعد أنباء عن قصف روسي في أوكرانيا.

وفي انعكاس للتوتر الغربي، بدا الأمين العام لحلف شمال الأطلسي “الناتو”، في مؤتمر صحفي، قلقا جراء أن تستخدم روسيا ذريعة ما لغزو أوكرانيا.

وبدا الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، متوترا خلال المؤتمر الصحفي، وخاصة عند الرد على أسئلة الصحفيين، وانفعل عند الإجابة وقام بحركات بيديه، في انعكاس للقلق العام لدول حلف الناتو.

وقال الأمين العام لحلف الناتو، إن الوضع مقلق، بعد تعرض قرية ستانيتسيا لوهانسكا الأوكرانية للقصف بالأسلحة الثقيلة من شرقي البلاد في دونباس.

كما استهدفت قوات مدعومة من روسيا، اليوم الخميس، روضة أطفال في منطقة لوهانسك على الحدود الروسية الأوكرانية.

ونشرت وسائل إعلام أوكرانية مقطع فيديو ظهرت فيه الروضة وقد تم تدميرها بسبب القصف، فيما أعلن الجيش عدم وقوع إصابات.

واتهم انفصاليون مدعومون من روسيا في شرق أوكرانيا في وقت سابق القوات الحكومية بفتح النار على أراضيهم أربع مرات خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، وقالوا إنهم يحاولون معرفة ما إذا كان أي شخص قد أصيب أو قتل.