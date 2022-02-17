شكرا لقرائتكم خبر عن 99 مليون دولار.. راتب الرئيس التنفيذي يثير أزمة داخل "آبل" والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوصت مجموعة استشارية من كبار المساهمين بأن يصوت مستثمرو آبل ضد رواتب ومكافآت تيم كوك البالغة 99 مليون دولار ، مما أجبر أحد أبرز النشطاء في وادي السيليكون بشأن المساواة على الدفاع عن أجره في الشركة الأكثر قيمة في العالم.

وقالت خدمات المساهمين المؤسسيين لعملائها في خطاب أن هناك "قلقًا كبيرًا" بشأن جائزة الأسهم التي حصل عليها كوك العام الماضي ، والتي كانت الأولى لرئيس شركة آبل منذ عام 2011. وكانت آخر مرة أوصت بها خدمات المساهمين ضد رواتب آبل في عام 2015.

وحصل كوك العام الماضي على جوائز أسهم بقيمة 82 مليون دولار وقت تقديم المنحة بالإضافة إلى مكافأة نقدية قدرها 12 مليون دولار وراتب 3 ملايين دولار.