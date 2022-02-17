موسكو تنشر ردها بشأن الضمانات الامنية

وأكدت وزارة الخارجية في ردها "على رفضها التام لكافة أشكال توسع حلف شمال الأطلسي أو التواجد الأميركي في شرق أوروبا".

وطالبت "بسحب الولايات المتحدة قواتها من وسط وشرق أوروبا ودول البلطيق، معتبرة أن عدم استعداد واشنطن للاتفاق معها سيدفعها للرد عبر إجراءات عسكرية تقنية"،كذلك، اشترطت تطبيق كييف لاتفاقيات مينسك من أجل خفض التصعيد".



كما شددت على أن "تخفيض المخاطر العسكرية غير ممكن دون تخلي الناتو عن تحركاته التي تهدد البلاد، ورأت أن الإصرار الأميركي على سحب قواتها من مناطق معينة على أراضيها غير مقبول".

هذا واعتبرت الخارجية أن "واشنطن لم تقدم رداً بناء على المقترحات الروسية لا بل تجاهلت النقاط الأساسية والمبدئية بالنسبة لموسكو".

وتطالب موسكو التي تعتبر الملف الأوكراني وشرق أوروبا حساسا بالنسبة لها، ضمانات بعدم توسع الناتو شرقا على حساب أوكرانيا أو أي دول أخرى، فضلا عن رفضها انضمام كييف للحف.

