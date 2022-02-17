الدفاع المدني تخمد حريق المخازن وسط بغداد وتكشف التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - اعلنت مديرية الدفاع المدني، اليوم الخميس، عن سطرتها على حريق مخازن تجارية وسط بغداد وتكشف عن تفاصيل الحادث.

وقالت المديرية في بيان تلقت الخليج 365 نسخة منه، ان "فرق الدفاع المدني سيطرت من الوهلة الأولى بعد اندلاع حادث حريق داخل ثلاث مخازن تجارية مشيدة من الواح السندويج بنل سريع الاشتعال والمخالف لتعليمات السلامة الصادرة من مديرية الدفاع المدني تحتوي على حزين متنوع من الادوات المنزلية البلاستيكية والمفروشات القطنية في منطقة شارع الضلال بأشراف مباشر من قبل مدير عام الدفاع المدني اللواء كاظم سلمان بوهان".



واضافت ان "فرق الدفاع المدني استخدمت المعدات الهيدروليكية لقص المعدن المحترق والدخول من خلال تنفيذ الاقتحام المباشر بالتزامن مع عمليات الاخماد من أربعة محاور لتسيطر وتمنع امتداد النيران إلى المخازن المجاورة لموقع الحادث وانهت اعمالها دون تسجيل اصابات بشرية مع التحجيم الاضرار المادية في المخازن المجاورة ، على اثر ذلك طلب الدفاع المدني فتح تحقيق لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".