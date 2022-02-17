واشنطن: موسكو طردت نائب السفير الامريكي لديها

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، جيسون ريبهولتس.

وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية، ريبهولتس، في بيان: "يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوا محوريا في فريق إدارة السفارة".