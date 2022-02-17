انت الان تتابع خبر واشنطن: موسكو طردت نائب السفير الامريكي لديها والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - أعلنت السفارة الأمريكية لدى موسكو، اليوم الخميس، أن السلطات الروسية طردت نائب سفير الولايات المتحدة، جيسون ريبهولتس.
وقال المتحدث باسم السفارة الأمريكية، ريبهولتس، في بيان: "يمكننا التأكيد أن روسيا طردت نائب رئيس البعثة الدبلوماسية للولايات المتحدة، بارت غورمان، الذي كان ثاني مسؤول في السفارة الأمريكية لدى موسكو بعد السفير وعضوا محوريا في فريق إدارة السفارة".
ولم يتضح على الفور السبب الذي قدمته موسكو لتبرير قرار الطرد.
أتت هذه التصريحات، فيما أكد وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن أن "روسيا تواصل حشد قواتها على حدود أوكرانيا، مشيراً إلى أن حلف الناتو سيدافع عن كل شبر من أراضي الدول الأعضاء".