شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عبدالله بن زايد ووزيرة خارجية ألمانيا يبحثان العلاقات الاستراتيجية والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

بحث الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي، وأنالينا بيربوك وزيرة خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية، العلاقات الاستراتيجية بين البلدين والتعاون المشترك في المجالات كافة.



كما ناقش الجانبان هاتفيا، عددا من القضايا ذات الاهتمام المشترك ومستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية بالإضافة إلى سبل تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأكد الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان على العلاقات الاستراتيجية الراسخة بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية والتعاون والتنسيق المستمر بين البلدين، من أجل تعزيزها وتطوير آفاق التعاون المشترك في القطاعات المختلفة بما يحقق المصالح المتبادلة للبلدين الصديقين وشعبيهما.