شكرا لقرائتكم خبر عن وفد "زراعة النواب" يتفقد مصنع السكر بكوم امبو.. ورئيس اللجنة: صناعة استراتيجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، الذى يزور محافظة أسوان، مصنع السكر بكوم امبو، وذلك في اطار زيارته للمحافظة لتفقد أوضاع القطاع الزراعى وخطط التنمية فيه.

شارك فى الجولة التفقدية اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبد وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعى، وبحضور نواب محافظة اسوان.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، أن صناعة السكر من الصناعات الاستراتيجية التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.