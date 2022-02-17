شكرا لقرائتكم خبر عن عبدالسند يمامة يعلن ترشحه لرئاسة "الوفد": هدفى عودة الحزب لمكانته الطبيعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الدكتور عبد السند يمامة، عضو الهيئة العليا لحزب الوفد، عن ترشحه لرئاسة حزب الوفد في الانتخابات التي تجرى يوم 11 مارس المقبل.

أضاف "يمامة" خلال مؤتمر صحفي عقده اليوم الخميس بمنزل سعد باشا زغلول اليوم، أن مسألة ترشحه جاءت لعدة أسباب منها أسباب قانونية وأسباب سياسية، موضحا أن حزب الوفد غاب عن المشهد السياسي في السنوات الأربعة السابقة لأنه لم نقم باحترام نصوص لائحة الوفد.

وأشار الي أن الحزب كان متعثر خلال الأربع سنوات الماضية وهذا التعثر أثر علي الحياة السياسية في مصر، موضحا أن الديمقراطية ليست مكلمة، لافتا الي انه لا يجب ان يختصر الحزب في شخص او مجموعة من الاشخاص ولكن يجب ان يكون هناك حزب مؤسسي.

وتابع : حزب الوفد لا وجود له في الشارع، كما ان لجانه لا تشكل بالانتخاب، موضحا أن حزب الوفد ليس فقط داعما للنظام، بل هو جزء من النظام.