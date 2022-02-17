شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: تغيير منظومة الرى خلال 5سنوات بقروض على 10سنوات دون فائدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب جابر أبو خليل، إن ملف الزراعة يشهد اهتمام كبير جدا خلال الفترة الأخيرة، متابعا:" ملف الأسمدة فى القلب من هذا لاهتمام لما له من أهمية كبرى تعود على المزارعين وعلى القطاع بشكل عام بالفائدة.

ومن جانبه قال النائب حسن خليل، إن هناك حزمة من التشريعات التى صدرت مؤخرا لصالح الزراعة بشكل عام، لافتا إلى أن مزارعى أسوان يعتمدون بشكل عام على محصول قصب السكر، متسائلا عن آلية رى محصول القصب المستهدف زراعته بنظام الشتلات الجديد، هل سيكون بالغمر أو التنقيط.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذى عقده وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، الذى يزور محافظة أسوان، بمصنع السكر بكوم امبو في اطار زيارته للمحافظة لتفقد أوضاع القطاع الزراعى وخطط التنمية فيه، وذلك بحضور اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبد وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعى، وبحضور نواب محافظة اسوان.

وعلق النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب قائلا:" هناك اتجاه عام للدولة أنه فى خلال 3 إلى 5 سنوات سيتم تحول الرى من الغمر إلى التنقيط بما فيها الأراضى القديمة، حيث سيتم تحديث منظومة الرى بالكامل ، وهناك بروتوكول تم توقيعه لتقسيط هذه التكلفة على الفلاحين على 10 سنوات دون فائدة، وبهذا سيساهم هذا الأمر فى تعظيم الاستفادة من الموارد المائية وفى نفس الوقت زيادة الإنتاجية للمحاصيل الاستراتيجية ودعم التوسعات الأفقية والرأسية للدولة".

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.