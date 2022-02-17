شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الزراعية للنواب: زراعة قصب السكر بالشتلات يزيد إنتاجية الفدان لـ55 طنا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، المشروع القومي للتحول لزراعة قصب السكر بالشتل، قائلا: "المشروع يهدف إلى تحديث طرق زراعة قصب السكر باستخدام تقنيات إنتاج شتلات القصب للتغلب على مشاكل الزراعة التقليدية وزيادة متوسط إنتاجية الفدان من 33 إلى 55 طنا".

وأكد سليمان، خلال كلمته اليوم أثناء تفقد وفد من أعضاء لجنة الزراعة والؤى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى، لمصنع السكر بكوم امبو باسوان، أن المشروع يساهم أيضا فى خفض تكاليف الزراعة، واستخدام الميكنة من الزراعة إلى الحصاد، فضلا عن توفير نفقات مكافحة الحشائش.

وتابع: "كما يعمل المشروع على رفع كفاءة استخدام الأسمدة وعدم إهدارها بنسبة تصل إلى 30%، كذلك ترشيد استخدام المياه بما لا يقل عن 35% مقارنة بالزراعة التقليدية ومن ثم زيادة دخل المزارع وتحسين مستوى معيشته.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.