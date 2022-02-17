شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة الشيوخ: صناعة السكر تدعم قاطرة التنمية وتحظى باهتمام القيادة السياسية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ، على أهمية مساندة ودعم صناعة السكر في مصر، وبحث أي معوقات تواجهها بشكل ومنهج علمى، نظرا لأنها تتعلق بسلعة استراتيجية.

وقال الجبلى، حرصت على التواجد في زيارة وفد النواب، كممثلا لمجلس الشيوخ، نظرا لأهمية الزيارة وقطاع زراعة السكر بشكل عام، واهتمام الرئيس السيسى بتلك الصناعة والقطاع الزراعى بشكل عام، موضحا ان محصول القصب لايعطى سكر فقط، بل منتجات عديدة نحتاجها، والمنتج الرئيسى وهو السكر، لايمكن الاستغناء عنه بالإضافة لباقى المنتجات، وكذلك بالإضافة الى ما تقوم به تلك الصناعة من تشغيل عمالة وفوائد عديدة في قطاع الصناعة، وهو ما يساعد في دعم قاطرة التنمية بالبلاد وزيادة حجم الانتاج.

جاء ذلك خلال مشاركته في اللقاء الذى عقده وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصرى رئيس اللجنة، الذى يزور محافظة أسوان، بمصنع السكر بكوم امبو في اطار زيارته للمحافظة لتفقد أوضاع القطاع الزراعى وخطط التنمية فيه، وذلك بحضور اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبد وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعى، وبحضور نواب محافظة اسوان.

وأشار رئيس لجنة الزراعة بمجلس الشيوخ، على التعاون الحالى بين مجلسى النواب والشيوخ، ولاسيما لجنتى الزراعة بالمجلسين، قائلا، نعمل مع بعض كغرفة تشريعية واحدة، ونناقش مع بعض، في اطار اختصاصات وصلاحيات كل طرف، مشيرا الى ان ذلك التوافق بين المجلسين ولجنتى الزراعة ظهر في معالجة ازمة الأسمدة، مؤخرا.

وأضاف، في النهاية نمثل المواطن المصرى بكافة أوضاعه و دورنا الحفاظ علي حقوقه.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب ، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.