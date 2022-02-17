شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس "زراعة النواب" من مصنع السكر بكوم أمبو: يمكننا تحقيق الاكتفاء الذاتى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الدور الذى يقوم به مصنع السكر في كوم أمبو بأسوان لا يقل عن دور الجنود على الجبهة، نظرا لأن توفير سلعة السكر للمواطن البسيط أمر هام جدا، حيث تعد تلك السلعة بمثابة "فاكهة" المواطن البسيط.

جاء ذلك خلال تفقد وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، الذى يزور محافظة أسوان، اليوم، مصنع السكر بكوم أمبو، للوقوف على أوضاع المصنع ومتابعة خطط التطوير بالمصنع بهدف زيادة الإنتاج، حيث شارك الوفد فى لقاء بحضور اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعى، بحضور نواب محافظة أسوان.

وتابع الحصرى خلال كلمته:" لا يخفى علينا المجهود الكبير الذى يبذله الرئيس عبد الفتاح السيسى فى القطاع الزراعى وتأمين الغذاء المصرى باعتباره أمن قومى"، مشيرًا إلى الزراعة هى الصناعة التى لها مقومات موجودة بالفعل لدينا، وبالفعل هناك صادرات كبيرة فى قطاع الزراعة يصل حجمها لأكثر من خمسة مليون طن سنويا، ونستهدف مضاعفة ذلك الرقم خلال الفترة المقبلة".

وأشار الحصرى إلى أهمية زراعة قصب السكر لدى القيادة السياسية والحكومة، ومجلس النواب، قائلا: "سبق وطالبنا من قبل بزيادة أسعار القصب والحكومة وافقت على رفع سعره بنحو 90 جنيها، وكذلك زيادة سعر البنجر بنحو 75 جنيها".

وتابع رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب: "يمكننا تحقق الاكتفاء الذاتي من السكر، ولو بشكل نسبى في ظل التوسعات الكبيرة في زراعة البنجر، والشتلات الجديدة للقصب النظام الذى تبناه رئيس الجمهورية خلال الفترة السابقة، وهو ما دفعنا لزيارة اسوان للوقوف على المشكلات التي تواجه ذلك القطاع على أرض الواقع، ومتابعة كل جديد بشأنه".

وقال: "غرضنا الأسمى هو خدمة المزارع والصناعة المصرية والمواطن المصرى"، مؤكدا أهمية الحفاظ على الأطراف الثلاثة بحيث يحقق المزارع ربح عادل، وكذلك المصنع أيضا نحافظ عليه، وأيضا المواطن يحصل على السكر بسعر مناسب.

ونقل النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، تحيات المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، والمهندس أشرف رشاد رئيس الأغلبية البرلمانية، لأهل أسوان الذين يتمتعون بالطيبة والأخلاق.

ويشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب، أسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.