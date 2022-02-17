3479 طلب تقنين لأراضي أملاك الدولة في بني سويف صور

محمد اسماعيل - القاهرة - بني سويف - حمدي سليمان:

وافقت اللجنة العليا للبت في طلبات تقنين أراضي أملاك الدولة في بني سويف، على قبول 27 طلب تقنين جديد.

ووفقًا للجنة.. يصل العدد الإجمالي للطلبات التي جرت الموافقة عليها حتى الآن 3479 طلب تقنين، فيما بلغت عدد العقود التي جرى تحريرها 1889 بواقع 1387 مباني، و 502 عقد أراضي زراعة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقد اليوم الخميس، بحضور الدكتور محمد هاني محافظ بني سويف، والدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، ومسئولي الزراعة والإسكان والمساحة والري والأملاك وحماية الأراضي ورؤساء المدن، بجانب أعضاء لجان مكتب تقنين أملاك الدولة بديوان عام المحافظة.