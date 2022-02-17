ضبط 5 مصانع بدون ترخيص في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قامت إدارة البحث الجنائي بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بقطاع الشرطة المتخصصة بالتنسيق مع قطاع الأمن العام بالاشتراك مع الجهات المعنية بتوجيه حملة مكبرة استهدفت المصانع والمخازن العشوائية التى تُدار بدون ترخيص بنطاق أمن القليوبية.

أسفرت جهودها عن ضبط 5 مصانع بدون ترخيص يتم خلالها تداول وتعبئة المخللات والمطهرات والمنظفات المنزلية والمعطرات وكذا ضبط المديرين المسؤلون عنها.

وبلغ إجمالي المضبوطات التي أسفرت عنها نتائج الحملة (375,5 طن مواد خام ومنتج نهائي مخللات وحاصلات زراعية تُستخدم في صناعة المخللات مجهولة المصدر 77,5 طن ، 5670 عبوة "مواد خام ومنتج نهائي لمنظفات ومطهرات منزلية ومعطرات مغشوشة ومقلدة بدون بيانات معدة للتداول".

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، ويأتي ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية إلى مكافحة الجرائم المتعلقة بمستلزمات الإنتاج الزراعي المغشوشة والمقلدة وكذا المنتجات التي تنتج باستخدام مواد مجهولة المصدر.