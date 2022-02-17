وزير النقل يبحث مع السفير الإسباني تحديث 23 قطارًا بخط المترو الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أسامة علي:

استقبل الفريق كامل الوزير، وزير النقل، رامون كاساريس، سفير إسبانيا بالقاهرة، وذلك لتدعيم التعاون المشترك في مجالات النقل المختلفة وخاصة في مجالي السكك الحديدية والمترو.

وأكد الجانبان على عمق العلاقات التاريخية التي تربط الشعبين الصديقين والقيادة السياسية في البلدين والتعاون المثمر في شتى المجالات ومنها قطاع النقل.

كما أكد الوزير، على التطلع إلى مزيد من التعاون مع الشركات الاسبانية في قطاع النقل خاصة وأن هناك فرصا استثمارية واعدة في قطاع النقل في مصر.

وأشار وزير النقل إلى تنفيذ عدد من المشروعات الحالية بواسطة الشركات العالمية الاسبانية مثل مشروعي تطوير نظم الإشارات على خط "القاهرة - الإسكندرية" بطول 208 كم وتطوير نظم الإشارات على خط "أسيوط - نجع حمادي" بطول 180 كم، والذي تنفذهما شركة "تاليس" الإسبانية، وكذلك تطوير نظم الإشارات بخط بنها / الزقازيق بورسعيد بمعرفة شركة سيمنز الأسبانية.

واستعرض الجانبان خطة توريد عدد 7 قطارات تالجو التي سيتم توريدها من الشركة لهيئة السكك الحديدية والتي من المخطط أن يصل أول قطار منها خلال الفترة القادمة.

وطالب الوزير، بتوريد كافة القطارات خلال العام الحالي لتدعيم أسطول قطارات السكك الحديدية المصرية لاستمرار تقديم خدمات متميزة لجمهور الركاب خاصة وأن قطارات تالجو تتمتع بمستوى خدمات فاخر والتي مكنتها من الاستحواذ على أكثر من 60% من القطارات السريعة العاملة بإسبانيا.

ثم تطرقت المباحثات إلى عدد من المشروعات المشتركة والتي سيتم تمويلها من الجانب الإسباني في مجالي السكك الحديدية والمترو مثل مشروعي تطوير خطي السكك الحديدية ( قليوب /منوف/طنطا )، و(قليوب / شبين القناطر/ الزقازيق) واللذين تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة تاليس الاسبانية لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات وأعمال السكة على الخطين وكذلك مشروع تطوير خط السكك الحديدية (طنطا/ ميت غمر /الزقازيق) والذي تم توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الستوم الاسبانية لتنفيذ أعمال تطوير أنظمة الإشارات وأعمال السكة على الخط كما تم التطرق الى اهتمام وعرض تالجو للتعاون مع وزارة النقل المصرية لتصنيع وتوريد عدد 7 قطارات نوم جديدة ذات مستوى فاخر وفقاً لأعلى المعايير الأوروبية وبتمويل ميسر من الحكومة الإسبانية.

بعدها تم التباحث حول آخر المستجدات الخاصة بقيام تحالف ميتسوبيشي وكاف الإسبانية لتحديث 23 قطارا للخط الأول وإعادة تأهيل قطارات الخط الثاني للمترو وحيث تم توقيع عقد المشروع الأول ومذكرة تفاهم المشروع الثاني في نوفمبر 2021 على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض TRANSMEA2021، حيث أكد الوزير على ضرورة الإسراع في إنهاء كافة الاجراءات الخاصة بهذه المشروعات لكي يتم البدء في تنفيذها خاصة مع تنفيذ الوزارة لخطة شاملة لتطوير كافة عناصر مرفقي السكك الحديدية والمترو لتسهيل تنقل المواطنين وتقديم خدمات مميزة لهم.

وأكد السفير الإسباني على عظمة ما يتحقق في قطاع النقل في مصر وأن وزارة النقل في مصر تنفذ مشروعات ضخمة وعملاقة وأن الشركات الإسبانية تتطلع الى مزيد من التعاون مع الجانب المصري في شتى مجالات النقل.