بالصور.. محافظ الشرقية: نرصد حالات التعدي على الأراضي وسنحيل المخالفين للنيابة

محمد اسماعيل - القاهرة - الشرقية -هبه القصاص:

قال الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، اليوم الخميس، "لن نسمح بوضع طوبة على الأرض الزراعية، وسلب ممتلكات الدولة".

جاء ذلك خلال اجتماع المحافظَ مع رؤساء المراكز والمدن ومديري الإدارات الزراعية ومديري إدارات التخطيط العمراني والهندسية والمتابعة الميدانية والمتغيرات المكانية بالديوان العام.

بدأ المحافظ الاجتماع بالتشديد علي ضرورة التصدي بكل حسم لأي محاولة للتعدي على الأراضي الزراعية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنة في حالة رصد أي حالة سيجرى إحالة المسئولين عن المخالفة إلى النيابة العامة.