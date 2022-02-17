بالفيديو والصور.. ألسنة عشاق البحر تحتضن طيور النورس على شاطئ بورسعيد

محمد اسماعيل - القاهرة - بورسعيد - طارق الرفاعي:

شهد شاطئ محافظة بورسعيد، اليوم الخميس، توافد العشرات من طيور النورس خاصة في منطقة الألسنة نطاق حي الزهور، وذلك في ظل أجواء شتوية رائعة على شاطئ بورسعيد متمثلة في اعتدال درجات الحرارة وغيوم متوسطة ورياح خفيفة.

وكثفت طيور النورس من تواجدها بين الألسنة المتواجدة على شاطئ بورسعيد والممتدة إلى قرابة 25 متر إلى داخل البحر، والتي يتوافد عليها المواطنين من عشاق البحر للاستمتاع بالنسيم والأجواء الشتوية.

وأقدم مواطنون على الجلوس على الألسنة والتقاط الصور التذكارية، بينما قضى آخرون أوقاتهم في المشي على الشاطئ والتريض، في الوقت الذي يواصل الصيادون عملهم بطول شاطئ بورسعيد بصورة طبيعية.