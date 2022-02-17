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خلال جولة مفاجئة.. محافظ الإسكندرية يأمر بإيقاف مسئولين إشغالات بحي شرق وإحالتهم للتحقيق - صور

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محمد اسماعيل - القاهرة - الإسكندرية - محمد عامر

أمر اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، بإيقاف مسؤولي الإشغالات بحي شرق وإحالتهم للتحقيق الفوري، مشددًا أنه لا تهاون في حق المواطنين وحق الدولة، وأنه لن يسمح بأي تقصير في العمل.

جاء ذلك خلال جولة مفاجئة أجراها المحافظ اليوم الخميس، على محور المحمودية أسفل كوبري العوايد بنطاق حي شرق، لإزالة كافة أنواع التعديات والمخالفات، بحضور وحدة التدخل السريع بالمحافظة برئاسة اللواء محمد سحلول مستشار المحافظ، وعماد إبراهيم سكرتير عام حي شرق، والأجهزة المعنية.

ووجه المحافظ بإزالة جميع الإشغالات والتعديات المتواجدة أسفل الكوبري، مشددًا أنه غير مسموح بأي شكل من الأشكال بتواجد تلك الإشغالات التي تشوه المظهر الحضاري لمحور المحمودية أحد مشروعات الدولة القومية، وسيتم إتخاذ إجراءات رادعة وحازمة تجاه المخالفين.

وأصدر المحافظ تعليماته لأحياء شرق والمنتزه، بالتنسيق مع الجهات المعنية والتواجد على مدار الـ24 ساعة لإزالة كافة المخالفات والإشغالات ومنع عودتها مرة أخرى أسفل الكوبري.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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