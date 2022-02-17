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نيويورك / طرد أكثر من 1400 موظف رفضوا تطعيمهم ضد كورونا

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اسماعيل عبد الحي - أعلن مكتب رئيس بلدية مدينة نيويورك طرد أكثر من 1400 موظف في المدينة رفضوا تطعيمهم ضد فيروس .

 

ويمثل طرد العمال الذي يبلغ عددهم 1430 عاملا، أقل من 1 ٪ من القوة العاملة في المدينة البالغ عددها 370 ألف شخص، كما أن عدد المفصولين أقل بكثير مما كان متوقعا قبل الموعد النهائي، يوم الجمعة المقبل، للحصول على اللقاحات.

 

هذا وأرسلت المدينة تحذيرات في أواخر جانفي إلى ما يقرب من 4000 عامل، قائلة إنه يتعين عليهم تقديم دليل على حصولهم على جرعتين على الأقل من اللقاح وإلا سيفقدون وظائفهم. 

 

يذكر أن ثلاثة أرباع هؤلاء العمال كانوا في إجازة غير مدفوعة لشهور بعد أن فاتهم الموعد النهائي سابقا للحصول على اللقاح من أجل البقاء في وظائفهم.

 

 

 

 

 

المصدر: cbs news

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

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