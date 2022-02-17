بالصورة: مصرع اثنين في تحطم مروحية عسكرية في سوريا

كتبت أسماء لمنور في الخميس 17 فبراير 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أفاد مراسل RT في سوريا، بأن اثنين من طاقم مروحية تابعة للجيش السوري لقوا مصرعهم، جراء سقوطها في الأراضي الزراعية بقرية الرويمية في ريف محافظة اللاذقية جراء خلل فني أصابها.

وأضاف المراسل نقلا عن مصدر عسكري: أنه “أثناء تنفيذ مهمة تدريبية صباح اليوم الخميس لإحدى حوامات الجيش العربي السوري فوق المنطقة الساحلية تعرضت الحوامة لخلل فني”.

وقال المصدر:”اضطر طاقم الطائرة لتنفيذ هبوط اضطراري في منطقة جبلية وعرة، وأدى ذلك إلى استشهاد اثنين ونجاة ثلاثة آخرين من طاقمها”.