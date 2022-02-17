شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الدفاع الألمانية: لا نرى انسحاب فعلي للقوات الروسية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قالت وزيرة الدفاع الألمانية كريستينه لامبرشت اليوم الخميس إن بلادها لا ترى أي مؤشر على سحب روسيا لقواتها من الحدود الأوكرانية، وإنه يتعين على موسكو أن تفعل ذلك بسرعة لتهدئة الموقف، وإلا ستواجه عواقب وخيمة.

وذكرت وزارة الدفاع الروسية أمس الأربعاء إن قواتها تنسحب بعد مناورات بالقرب من أوكرانيا، ولكن أحد كبار المسؤولين في الإدارة الأمريكية قال إن الولايات المتحدة لا تصدق روسيا.

ودعت لامبرشت إلى انسحاب فعلي. وقالت للصحفيين عند وصولها إلى اجتماع لوزراء دفاع حلف شمال الأطلسي في بروكسل "لم نر ذلك بعد، وهذا هو ما ننتظر حدوثه. "هناك أقوال حتى الآن، ولا نرى أي أفعال بعد".