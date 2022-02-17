موسكو تؤكد أنه لا يمكن للروس أن يقلعوا ويطيروا جميعاً للانسحاب من حدود أوكرانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أعلن الكرملين الخميس أن عودة القوات المشاركة في مناورات عند حدود أوكرانيا إلى ثكناتها سيستغرق وقتاً، فيما يتهم الغرب موسكو بالإبقاء على انتشارها العسكري، وتعزيزه.



وقال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف للصحافيين، إن "وزير الدفاع أفاد في الواقع بأن بعض مراحل التدريبات تشارف على نهايتها، وأن العسكريين سيعودون تباعاً إلى قواعدهم" مشددا على أنها "عملية تمتد في الزمن".

وذكر أن نشر القوات الذي بدأ في ديسمبر (كانون الأول) تمهيدا للمناورات العسكرية البرية، والجوية، والبحرية في محيط أوكرانيا، استغرق عدة أسابيع.

وقال بيسكوف إن العسكريين "لا يمكنهم بكل بساطة أن يقلعوا ويطيروا جميعاً في الوقت نفسه، هذا يتطلب وقتاً"، مؤكداً أن لدى وزارة الدفاع "جدولا زمنيا" للانسحاب.

وعلق على اتهامات البيت الأبيض الذي أعلن الأربعاء أن موسكو لم تسحب قوات عن الحدود مع أوكرانيا، بل أرسلت تعزيزات من 7 آلاف عنصر، فاعتبر أن "لا أساس لها، كالعادة".

ويحذر الغربيون منذ أسابيع من غزو روسي وشيك لأوكرانيا بعدما حشدت موسكو أكثر من مئة ألف جندي عند الحدود، وأجرت تدريبات عسكرية عدة، في وضع متفجر وسط أسوأ أزمة بين الغرب وموسكو منذ انتهاء الحرب الباردة.

من جهتها تنفي روسيا أي نية للهجوم على أوكرانيا، وأعلنت الثلاثاء والأربعاء سحب قسم من قواتها.