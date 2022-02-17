ألمانيا تؤكد أن التفاؤل بحل الأزمة الأوكرانية سابق لأوانه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

حذر سياسي ألماني بارز من التفاؤل المبكر في الأزمة الأوكرانية.



وقال خبير شؤون السياسة الخارجية بالحزب المسيحي الديمقراطي نوربرت روتغن، لشبكة التحرير الصحافي اليوم الخميس: "زيارة المستشار الألماني أولاف شولتس لموسكو، جيدة، ولكن لا يزال الوقت مبكراً للغاية على التفاؤل. لم يتغير شيء".

وأشار إلى أن القوات الروسية لم تنسحب حتى الآن، وقدم مجلس الدوما الروسي طلباً للاعتراف بجمهوريتي دونيتسك ولوهانسك، والتوقف عن اعتبارهما جزءاً من أوكرانيا.