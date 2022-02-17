مصر تدين محاولات تهجير الفلسطينيين من الشيخ جراح في القدس

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 فبراير 2022

متابعات_الخليج 365

أدانت مصر المحاولات الرامية لتهجير السكان الفلسطينيين من منازلهم في حي الشيخ جراح، وتغيير الهوية الديمغرافية للقدس الشرقية.



وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية أحمد حافظ، في بيان صحافي اليوم الخميس: "تتابع مصر ببالغ القلق العنف في حي الشيخ جراح"بالقدس الشرقية والذي يتعرض خلاله الفلسطينيون لممارسات استفزازية واعتداءات من شأنها تأجيج التوتر في مدينة القدس".

وندد المتحدث بما "تمثله تلك الممارسات من انتهاك لمقررات الشرعية الدولية والقانون الدولي واستمرار لسياسة التهجير القسري للفلسطينيين".