شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الزراعى المصرى: ندعم المرأة الريفية بقروض ميسرة لتحسين دخل الأسر المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، إن كل إمكانيات البنك مسخرة لخدمة الفلاح المصرى والمرأة الريفية وذلك فى إطار توجيهات القيادة السياسية فى هذا الصدد.

وأضاف فاروق، خلال كلمته اليوم أثناء تفقد وفد من أعضاء لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، لمصنع السكر بكوم امبو، أن البنك يهتم بتمويل المرأة الريفية والمشروعات الصغيرة التى تتبناها المرأة الريفية وذلك فى خطوة الغرض منها زيادة دخل الأسرة المصرية البسيطة فى القرى المصرية.

وأكد رئيس مجلس إدارة البنك الزراعى المصرى، أن آليات الحصول على القروض بسيطة وميسرة لسهولة الحصول على قروض يكون الغرض منها زيادة دخل الأسرة المصرية ، بالإضافة لدعم الزراعات التعاقدية وأولها محصول القصب وسيكون هناك زراعات أخرى تباعا.

ويشارك فى اللقاء اللواء عصام بديوى رئيس مجلس إدارة شكر السكر بأسوان والمهندس عبد السلام الجبلى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس الشيوخ وعلاء فاروق رئيس مجلس البنك الزراعى، بحضور نواب محافظة أسوان.

كما يشارك فى الزيارة كل من النائب صقر عبد الفتاح وكيل اللجنة، ومحمد محمود عبد القوى امين سر اللجنة، والنواب، مجدى ملك، عامر الشوربجى، حسن عبد الوهاب، اسامة فتحى، السيد رحمو، أحمد إبراهيم البنا، والنائب طلبة النحال، بالإضافة إلى أحمد العقاد ويحيى جلال من أمانة اللجنة.