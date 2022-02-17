شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت.. قبول استقالة وزيري الدفاع والداخلية والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:
صدر مرسوم أميري كويتي، اليوم الخميس، بقبول استقالة نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الدفاع الكويتي الشيخ جابر العلي الصباح، ونائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الشيح أحمد المنصور.
كما صدر أمر أميري بتكليف وزير الخارجية بحقيبة وزارة الدفاع بالوكالة، وتكليف وزير النفط والكهرباء بحقيبة الداخلية بالوكالة، وفقا لوكالة الأنباء الكويتية.
وكان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الكويتي الشيخ حمد جابر العلي، ونائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ أحمد المنصور، قد تقدما باستقالتيهما إلى رئيس الوزراء الكويتي الشيخ صباح الخالد؛ اعتراضا على تعسف أعضاء مجلس الأمة في استخدام أداة الاستجواب مؤخرا.
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