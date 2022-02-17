شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب مهين لفرنسا وشركائها من مالي.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل

جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير

بدأت فرنسا وحلفاؤها في قوة “تاكوبا” “انسحابا منسقا” من مالي، وذلك بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الفرنسية بأن الظروف لم تعد مواتية للقتال هناك.

وفي تدوينة على “توتير”، كشفت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب”، اليوم الخميس، أن فرنسا وحلفاؤها في قوة تاكوبا بدأت “انسحابا منسقا” من مالي وكذلك كندا.

وكانت الوكالة أشارت إلى أنها اطلعت على مسودة وثيقة تم توزيعها على الدول المنخرطة في مالي تفيد بأن فرنسا وشركاءها في قوات “تابوكا” الخاصة الأوروبية اتفقوا على تنسيق انسحابهم من أراضي مالي، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم.

وقبل أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الظروف لم تعد مواتية للاستمرار في القتال بمالي، مضيفا: “الرئيس إيمانويل ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة”.

وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025.

ونشر المجلس العسكري أيضا متعاقدين خاصين من روسيا، الأمر الذي قالت عنه بعض الدول الأوروبية إنه يتعارض مع مهمته.