شكرا لقرائتكم خبر عن انسحاب مهين لفرنسا وشركائها من مالي.. ماذا حدث؟ والان نبدء بالتفاصيل
جدة - الخليج 365 ـ فريق التحرير
بدأت فرنسا وحلفاؤها في قوة “تاكوبا” “انسحابا منسقا” من مالي، وذلك بعد أيام من تصريح وزير الخارجية الفرنسية بأن الظروف لم تعد مواتية للقتال هناك.
وفي تدوينة على “توتير”، كشفت وكالة الصحافة الفرنسية “أ ف ب”، اليوم الخميس، أن فرنسا وحلفاؤها في قوة تاكوبا بدأت “انسحابا منسقا” من مالي وكذلك كندا.
وكانت الوكالة أشارت إلى أنها اطلعت على مسودة وثيقة تم توزيعها على الدول المنخرطة في مالي تفيد بأن فرنسا وشركاءها في قوات “تابوكا” الخاصة الأوروبية اتفقوا على تنسيق انسحابهم من أراضي مالي، وهو ما تم الإعلان عنه اليوم.
وقبل أيام، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان، إن الظروف لم تعد مواتية للاستمرار في القتال بمالي، مضيفا: “الرئيس إيمانويل ماكرون طلب إعادة تنظيم القوات الفرنسية في المنطقة”.
وتدهورت العلاقات بين باريس وباماكو منذ تراجع المجلس العسكري عن اتفاق لتنظيم الانتخابات في فبراير واقتراحه الاحتفاظ بالسلطة حتى عام 2025.
ونشر المجلس العسكري أيضا متعاقدين خاصين من روسيا، الأمر الذي قالت عنه بعض الدول الأوروبية إنه يتعارض مع مهمته.
كانت هذه تفاصيل خبر انسحاب مهين لفرنسا وشركائها من مالي.. ماذا حدث؟ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.